Lugubre che riguarda o richiama la morte

Home / Soluzioni Cruciverba / Lugubre che riguarda o richiama la morte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lugubre che riguarda o richiama la morte' è 'Macabro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACABRO

Perché la soluzione è Macabro? Il termine si riferisce a qualcosa che suscita sensazioni di tristezza o paura, spesso legate alla morte o a atmosfere cupe e inquietanti. È usato per descrivere ambientazioni, oggetti o storie che evocano un senso di inquietudine e oscurità, richiamando immagini di eventi funesti o spettrali. Questo termine si collega a un'atmosfera cupa e spettrale, che trasmette un sentimento di desolazione e mistero.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lugubre che riguarda o richiama la morte" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lugubre che riguarda o richiama la morte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lugubre che riguarda o richiama la morte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Macabro

La definizione "Lugubre che riguarda o richiama la morte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lugubre che riguarda o richiama la morte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Macabro:

M Milano A Ancona C Como A Ancona B Bologna R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lugubre che riguarda o richiama la morte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si dice di spettacolo che desta orroreLugubre come un opera d arte di MunchLo è lo humour neroScrisse la novella La morte a VeneziaQuello regolatore riguarda una cittàLa branca della geometria che riguarda il cerchioUn flusso che riguarda molti animaliMorte di Cesare: di marzo