Richiama gli stranieri in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiama gli stranieri in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosita : Richiama gli stranieri in italia

Complesso, le varie chiese protestanti contano in italia circa 620.000 fedeli, compresi gli stranieri. sono inoltre presenti nel paese diverse parachiese... Suggerimenti del progetto di riferimento. l'enit - agenzia nazionale del turismo, che ha mantenuto il nome breve enit dell'ente nazionale italiano per il turismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

