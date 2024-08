La Soluzione ♚ Un laterizio per il tetto La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EMBRICE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente EMBRICE

Curiosità su Un laterizio per il tetto: Embrice (sost. maschile, pron. Etimologicamente deriva dalla parola latina imbrex, collegata a sua volta a imber ovvero "pioggia". émbrice) è un tipo di tegola in laterizio. Storia e descrizione Indica tegole di forma piana, usate fin dall'antichità per realizzare coperture inclinate di protezione per edifici.

