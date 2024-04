La definizione e la soluzione di 6 lettere: La patria di Picasso. SPAGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España; in aranese: Espanha), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España; in aranese: Reiaume d'Espanha), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia parlamentare, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica. Ha una superficie di 505941 km² e nel 2020 contava 47 431 256 abitanti. Confina a nord-est con la Francia (da cui è quasi separata dalla ...

spagna ( approfondimento) f sing (pl.: spagne)

(botanica) erba medica (Medicago sativa);

Sillabazione

spà | gna

Pronuncia

IPA: /'spaa/

Etimologia / Derivazione

fu così chiamata in quanto importata in Italia nel XVIII secolo durante la dominazione degli spagnoli

Sinonimi

alfa-alfa

erba medica

erba spagna

medica

Termini correlati