Detti a qualcuno

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Detti a qualcuno' è 'Riferiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIFERITI

Perchè la soluzione è Riferiti? Quando si rivolgono parole a qualcuno, si condividono pensieri o emozioni. Questi messaggi possono essere rivolti direttamente o attraverso riferimenti, creando un collegamento tra chi parla e chi ascolta. È un modo per comunicare, esprimere sentimenti e mantenere rapporti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Detti a qualcuno
  • Risposta: RIFERITI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Detti a qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riferiti

Per risolvere la definizione "Detti a qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riferiti'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
F Firenze
E Empoli
R Roma
I Imola
T Torino
I Imola

La soluzione 'Riferiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detti a qualcuno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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