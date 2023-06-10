Detti a qualcuno

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Detti a qualcuno' è 'Riferiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIFERITI

Perchè la soluzione è Riferiti? Quando si rivolgono parole a qualcuno, si condividono pensieri o emozioni. Questi messaggi possono essere rivolti direttamente o attraverso riferimenti, creando un collegamento tra chi parla e chi ascolta. È un modo per comunicare, esprimere sentimenti e mantenere rapporti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Detti a qualcuno

Detti a qualcuno Risposta: RIFERITI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: I

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Detti a qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riferiti

Per risolvere la definizione "Detti a qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riferiti'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma I Imola F Firenze E Empoli R Roma I Imola T Torino I Imola

La soluzione 'Riferiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detti a qualcuno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.