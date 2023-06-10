Detti a qualcuno
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Detti a qualcuno' è 'Riferiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIFERITI
Perchè la soluzione è Riferiti? Quando si rivolgono parole a qualcuno, si condividono pensieri o emozioni. Questi messaggi possono essere rivolti direttamente o attraverso riferimenti, creando un collegamento tra chi parla e chi ascolta. È un modo per comunicare, esprimere sentimenti e mantenere rapporti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Detti a qualcuno
- Risposta: RIFERITI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Detti a qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Riferiti
Per risolvere la definizione "Detti a qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riferiti'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Riferiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detti a qualcuno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con detti: Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21
Con qualcuno: Che non è nuovo ed è già appartenuto a qualcuno