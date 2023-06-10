La dermatosi detta anche copparosa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La dermatosi detta anche copparosa' è 'Rosacea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSACEA

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Perché la soluzione è Rosacea? La rosacea è una condizione della pelle caratterizzata da arrossamenti persistenti e talvolta papule o pustole, che si manifestano principalmente sul volto. Si tratta di una dermatosi che colpisce soprattutto le zone centrali del viso, come guance, naso e fronte, causando un evidente rossore che può accentuarsi con l'esposizione al sole o in presenza di stress. La presenza di vasi sanguigni dilatati contribuisce alla sua insorgenza. La gestione della condizione richiede attenzione e cura costante della pelle.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La dermatosi detta anche copparosa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La dermatosi detta anche copparosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosacea

La soluzione associata alla definizione "La dermatosi detta anche copparosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La dermatosi detta anche copparosa" conferma che la soluzione 'Rosacea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rosacea

R Roma O Otranto S Savona A Ancona C Como E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La dermatosi detta anche copparosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosacea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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