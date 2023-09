Località del Belgio rinomata per gli arazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del Belgio rinomata per gli arazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRUGES

Significato/Curiosita : Localita del belgio rinomata per gli arazzi

Diamante dell'economia cittadina era la produzione degli arazzi, non a caso la parola italiana arazzo deriva proprio dalla città di arras. nel corso dei secoli... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bruges (disambigua). bruges (afi: [by] ascoltai; in olandese brugge, afi: ['br] ascoltai;... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

