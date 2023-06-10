Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio
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SOLUZIONE: COBURGO
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Perché la soluzione è Coburgo? Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio si lega profondamente alla storia europea, con radici antiche e un ruolo importante nelle dinastie nobili. La loro influenza si estende oltre i confini, mantenendo tradizioni e valori che ancora oggi sono visibili nelle istituzioni e nelle celebrazioni ufficiali. La famiglia ha saputo preservare il proprio patrimonio, contribuendo a plasmare il passato e il presente di molte nazioni. La loro eredità continua a essere un punto di riferimento nel panorama monarchico.
Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Coburgo
Se la definizione "Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coburgo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio
- Risposta: COBURGO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Coburgo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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