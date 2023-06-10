I cani che cercano i superstiti

Home / Soluzioni Cruciverba / I cani che cercano i superstiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I cani che cercano i superstiti' è 'Salvavita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALVAVITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I cani che cercano i superstiti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cani che cercano i superstiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Salvavita? Un SALVAVITA è un cane addestrato per individuare persone disperse tra le macerie o in ambienti difficili, grazie al suo olfatto particolarmente sviluppato. Questi cani sono fondamentali nelle operazioni di soccorso, poiché riescono a rintracciare i superstiti in situazioni complesse e pericolose. La loro presenza garantisce una risposta rapida ed efficace, contribuendo a salvare vite umane. La capacità di individuare persone in difficoltà rende il loro ruolo insostituibile nelle missioni di emergenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I cani che cercano i superstiti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Salvavita

In presenza della definizione "I cani che cercano i superstiti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cani che cercano i superstiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Salvavita:

S Savona A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona V Venezia I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cani che cercano i superstiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rende più sicuro l impianto elettricoLi cercano cani come bracchi spinoni e lagottiMugolare di caniDistingue i caniCani da ferma dal pelo folto e ispidoCani da caccia dal pelo ispido