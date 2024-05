Significato della soluzione per: I superstiti alla deriva

Sono pertanto esclusi gli atti di guerra, per i quali si usa il termine generico "affondamento". . Il naufragio è la perdita totale di una nave o di un'imbarcazione per cause accidentali cui può far seguito, anche se non necessariamente, la sua completa sommersione.

Italiano: Voce verbale: naufraghi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di naufragare. prima persona singolare del congiuntivo presente di naufragare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di naufragare. terza persona singolare del congiuntivo presente di naufragare. terza persona singolare dell'imperativo di naufragare. Etimologia / Derivazione: vedi naufragare .