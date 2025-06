È quello che rimane nei cruciverba: la soluzione è Resto

Home / Soluzioni Cruciverba / È quello che rimane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È quello che rimane' è 'Resto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESTO

Curiosità e Significato di Resto

Hai risolto il cruciverba con Resto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Resto.

Perché la soluzione è Resto? Restò indica ciò che rimane, ciò che avanza dopo aver tolto o consumato una parte. È il residuo di qualcosa, ciò che si conserva nel tempo o in un momento successivo. Un termine semplice ma ricco di significato, perfetto per descrivere ciò che dura oltre l’azione principale. In ogni contesto, il resto rappresenta sempre qualcosa di importante da non dimenticare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una battuta di Leonardo ManeraRimanenzaLa differenza tra il dato e il dovutoRimane in gola ai pesciQuel che rimane di un ar­to amputatoParte della nave che rimane immersa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Resto

Hai davanti la definizione "È quello che rimane" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T S L O C A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSTACOLO" OSTACOLO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.