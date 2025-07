Possono andare in corto nei cruciverba: la soluzione è Circuiti

CIRCUITI

Curiosità e Significato di Circuiti

Perché la soluzione è Circuiti? I circuiti sono percorsi chiusi attraverso cui scorre corrente elettrica. Quando un circuito ha un'interruzione o un problema, può causare cortocircuiti, ovvero collegamenti indesiderati che portano a un flusso di corrente eccessivo. Questo può danneggiare i dispositivi e provocare malfunzionamenti. Comprendere i circuiti è fondamentale per garantire la sicurezza e il funzionamento corretto delle apparecchiature elettroniche.

Come si scrive la soluzione Circuiti

Hai trovato la definizione "Possono andare in corto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

I Imola

R Roma

C Como

U Udine

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S S N D O O S E C N O D I O S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSSO DI SAN SECONDO" ROSSO DI SAN SECONDO

