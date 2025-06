A questo animale si paragona uno sguardo languido nei cruciverba: la soluzione è Triglia

TRIGLIA

Curiosità e Significato di Triglia

Vuoi sapere di più su Triglia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Triglia.

Perché la soluzione è Triglia? La triglia è un piccolo pesce marino apprezzato in cucina, noto per il suo corpo affusolato e il colore brillante. Il termine richiama anche un'espressione poetica: uno sguardo languido, ricco di dolcezza e malinconia. Quindi, quando si parla di triglia in senso figurato, si fa riferimento a uno sguardo che trasmette emozioni profonde e sottese, come quello di chi guarda con dolcezza e nostalgia.

