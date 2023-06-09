In patologia c è quella di Curschmann

SOLUZIONE: SPIRALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In patologia c è quella di Curschmann" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In patologia c è quella di Curschmann". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Spirale? In medicina, una spirale si riferisce a una formazione o struttura a forma di elica che può essere riscontrata in diversi tessuti o secrezioni. Ad esempio, nelle secrezioni respiratorie si possono trovare queste strutture che indicano un processo patologico. La presenza di una spirale può aiutare i medici a diagnosticare specifiche condizioni o infezioni. La forma a spirale rappresenta quindi un segno importante nell'analisi clinica di alcune patologie respiratorie.

Le 7 lettere della soluzione Spirale:

S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

