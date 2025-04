Fiume della Cilicia - Soluzione Cruciverba: Cidno

CIDNO

Lo sapevi che? Tarso (Turchia): Tarso (in turco Tarsus; in greco antico: ?a?s???; in arabo ???????, Tarsus) è una città della attuale Turchia, centro dell'omonimo distretto della provincia di Mersin.

