Si dice saltando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice saltando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPLÀ

Significato/Curiosita : Si dice saltando

Bathurst. treadway dice ad abel che se non sopravvive, quest'ultimo deve ricordarsi di "guardarsi dentro". si lancia da un ponte, saltando dalla sua macchina... Bathurst. treadwayad abel che se non sopravvive, quest'ultimo deve ricordarsi di "guardarsi dentro".lancia da un ponte,dalla sua macchina... OPLÀ, noi viviamo! o OPLÀ, siamo vivi! (titolo originale tedesco Hoppla, wir leben!) è un'opera teatrale della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività) del drammaturgo tedesco Ernst Toller, scritto nel 1927 appena uscito dal carcere. Fu uno dei libri bruciati nei famigerati roghi di libri nazisti. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice saltando : dice; saltando; dice va: Siamo uomini o caporali; Si dice dei propri parenti; Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema; Vita brevis longa dice vano i Latini; Si dice a Trastevere negando; Si dice di una specie introdotta in un habitat non originario; Lo si dice a chi non studia; Adatta a sandali stivali sneakers e via dice ndo; Il cavallo lo supera saltando ; Camminano saltando ; Avanza saltando ; In un gioco ci si corre dentro saltando ; Si grida saltando ; Gareggia correndo e saltando ; Si muove saltando ;

Cerca altre Definizioni