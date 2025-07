Comuni dozzinali nei cruciverba: la soluzione è Ordinari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Comuni dozzinali' è 'Ordinari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORDINARI

Curiosità e Significato di Ordinari

Hai risolto il cruciverba con Ordinari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ordinari.

Perché la soluzione è Ordinari? Comuni dozzinali si riferisce a cose o persone considerate ordinarie, banali e prive di particolari caratteristiche distintive. Il termine ordinari descrive ciò che è normale, senza pretese di eccezionalità, spesso usato per indicare qualcosa di comune e poco originale. In molte situazioni, questa espressione sottolinea la semplice normalità di un elemento, rendendola una chiave per comprenderne il senso generale.

Come si scrive la soluzione Ordinari

Non riesci a risolvere la definizione "Comuni dozzinali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

