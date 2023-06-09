Che producono sostanze nutritive via fotosintesi nei cruciverba: la soluzione è Autotrofi

Che producono sostanze nutritive via fotosintesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che producono sostanze nutritive via fotosintesi' è 'Autotrofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOTROFI

Curiosità e Significato di Autotrofi

Hai risolto il cruciverba con Autotrofi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Autotrofi.

Come si scrive la soluzione Autotrofi

La definizione "Che producono sostanze nutritive via fotosintesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

