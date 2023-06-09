Che producono sostanze nutritive via fotosintesi nei cruciverba: la soluzione è Autotrofi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che producono sostanze nutritive via fotosintesi' è 'Autotrofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AUTOTROFI
Curiosità e Significato di Autotrofi
Hai risolto il cruciverba con Autotrofi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Autotrofi.
Come si scrive la soluzione Autotrofi
La definizione "Che producono sostanze nutritive via fotosintesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 9 lettere della soluzione Autotrofi:
A Ancona
U Udine
T Torino
O Otranto
T Torino
R Roma
O Otranto
F Firenze
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.