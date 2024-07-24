Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive' è 'Kamut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KAMUT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Kamut? Kamut è un tipo di frumento noto per il suo alto valore nutrizionale, ricco di proteine, fibre e minerali essenziali. Originario di antiche civiltà, viene apprezzato per il suo sapore intenso e la sua digeribilità. Questo cereale viene utilizzato per produrre pane, pasta e altri alimenti salutari, offrendo un'alternativa più naturale e benefica rispetto alle varietà più comuni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Kamut

La soluzione associata alla definizione "Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Kamut:

K Kappa A Ancona M Milano U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà nome a un frumento ricco di sostanze nutritive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dà nome a un granoMarchio commerciale del grano khorasanFrumento di origine anticaUn nome da VichinghiDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoDà nome ad un semplicissimo gioco con i dadiDà nome al Village di New York