Una corda per pacchi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SPAGO

Significato/Curiosita : Una corda per pacchi

Di sue strangolandoli con una corda da pacchi e di suicidarsi impiccandosi con una gruccia. il ragazzo lascia un biglietto per i genitori con scritto "fatto... Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una corda per pacchi : corda; pacchi; Si ricorda con Athos e Porthos; Aiuta a essere ricorda ti; Ricorda un Libro biblico; Le sue acque facevano scorda re la vita terrena; Metodo di rilegatura che ricorda una brochure; L isola che ci ricorda un colosso; pacchi di carta; È una vera pacchi a; Una vera pacchi a; Fasciare pacchi ; Chi esce a farlo torna con pacchi e pacchetti;

