La tipica forma del tetto dei trulli nei cruciverba: la soluzione è Conica

Home / Soluzioni Cruciverba / La tipica forma del tetto dei trulli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La tipica forma del tetto dei trulli' è 'Conica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONICA

Curiosità e Significato di Conica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Conica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Conica.

Perché la soluzione è Conica? La parola conica descrive una forma che si assottiglia progressivamente verso un punto, come la punta di un cono. È spesso usata per indicare strutture o oggetti con questa sagoma, come il tetto dei trulli, che è caratterizzato da una forma conica che favorisce il deflusso dell'acqua e dona stabilità all'edificio. Questa forma elegante e funzionale è un elemento distintivo di molte costruzioni tradizionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fatta come una peraLa forma del tetto dei trulliForma di panino tipica di Roma e del LazioLegume che ha una tipica forma di pallina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Conica

Hai davanti la definizione "La tipica forma del tetto dei trulli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O F N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORNAI" FORNAI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.