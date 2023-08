Fine a cui si tende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fine a cui si tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MIRA

Significato/Curiosità : Fine a cui si tende

La mira è l'obiettivo o il risultato desiderato di un'azione o di un percorso intrapreso. È il punto di arrivo che si cerca di raggiungere attraverso sforzi e dedizione. Questo scopo può essere di natura personale, professionale o sociale, e può variare da individuo a individuo. L'identificazione chiara di una meta aiuta a guidare le decisioni e a mantenere la motivazione durante il viaggio verso il successo. La definizione di obiettivi chiari e realistici è fondamentale per raggiungere il successo e il senso di realizzazione. L'attuazione di un piano strategico mirato è essenziale per avvicinarsi alla meta desiderata e ottenere risultati soddisfacenti.

