Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato' è 'Caco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CACO

Perché la soluzione è Caco? Il termine si riferisce a una figura mitologica che, dopo aver sottratto i buoi a Ercole, fu punita con la morte da parte dell'eroe stesso. Questa storia evidenzia il legame tra il nome di questa creatura e il suo crimine, che le costò la vita. La parola richiama quindi un episodio di furto e conseguente punizione, caratterizzando un personaggio legato a un atto gravemente sbagliato. La sua storia rimane simbolo di colpa e giustizia nel mito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Caco

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato" conferma che la soluzione 'Caco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Caco

C Como A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rubò i buoi a Ercole e fu da lui soffocato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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