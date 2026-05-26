Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole' è 'Nievo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIEVO

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Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nievo

In presenza della definizione "Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nievo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole
  • Risposta: NIEVO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: N____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli
I Imola
E Empoli
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Nievo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ippolito lo scrittore che perì nel naufragio del piroscafo Ercole". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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