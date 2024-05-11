Ruba i buoi a Eracle

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ruba i buoi a Eracle' è 'Caco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CACO

Perché la soluzione è Caco? Il termine CACO si collega alla leggenda di Eracle, noto eroe della mitologia greca. Secondo il racconto, Egli fu incaricato di recuperare i buoi di Gerione e, per farlo, dovette affrontare numerose sfide. La voce CACO richiama l’atto di sottrarre qualcosa di prezioso o di grande valore, come i buoi rubati a Eracle. Questa espressione viene usata per indicare un furto o un’azione furtiva, spesso in modo figurato, per evidenziare un comportamento scorretto o ingiusto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ruba i buoi a Eracle". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ruba i buoi a Eracle nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Caco

La soluzione associata alla definizione "Ruba i buoi a Eracle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ruba i buoi a Eracle" conferma che la soluzione 'Caco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Caco

C Como A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ruba i buoi a Eracle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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