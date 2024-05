Significato della soluzione per: Sdraiati a pancia in su

Aggettivo, forma flessa

In grammatica latina, il supino è un nome verbale appartenente alla quarta declinazione, di cui sono rimasti in vigore solamente due casi: l'accusativo (auditum) in -um e l'ablativo in -u (auditu); le forme hanno un uso piuttosto raro e limitato e possono essere sostituite da altre costruzioni. In italiano, il supino non è presente.

supina f sing

femminile di supino

Sillabazione

su | pì | na

Etimologia / Derivazione

vedi supino