Nota torta della pasticceria Francese: Saint - Soluzione Cruciverba: Honorè

HONORÈ

Lo sapevi che Farinata di ceci: La farinata di ceci, conosciuta anche come fainâ (in ligure) o cecìna e torta di ceci (in Toscana), o sòcca (nel sud-est della Francia), è una torta salata preparata con farina di ceci, acqua, sale ed olio extravergine di oliva. Si tratta di un piatto tipico della tradizione ligure, dove fu importato nel Medioevo dalla Repubblica Marinara di Genova, grazie ai contatti commerciali col mondo arabo e successivamente si è diffusa anche in altre parti dell'Italia: Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna; è presente anche in Provenza, nel Nizzardo, a Buenos Aires, in Argentina e a Montevideo, in Uruguay, dove è conosciuta come fainá.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.