Misura 90 gradi nei cruciverba: la soluzione è Angolo Retto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Misura 90 gradi' è 'Angolo Retto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGOLO RETTO

Curiosità e Significato di Angolo Retto

La parola Angolo Retto è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Angolo Retto.

Perché la soluzione è Angolo Retto? Misura 90 gradi indica un angolo perfettamente diritto, chiamato anche angolo retto. È la forma più comune di angolo che si trova in molte costruzioni e oggetti di uso quotidiano, come le cornici o le pareti. Questo tipo di angolo garantisce stabilità e precisione nelle strutture. Conoscere il termine aiuta a capire meglio il mondo della geometria e dell'edilizia.

Come si scrive la soluzione Angolo Retto

Hai davanti la definizione "Misura 90 gradi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

