La Soluzione ♚ Includevano i gradi ecclesiastici più elevati

La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORDINI MAGGIORI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Includevano i gradi ecclesiastici piu elevati: Mentre in oriente era più diffuso il greco. nonostante il bilinguismo latino/greco fosse frequente presso i ceti sociali più elevati e gli uomini di cultura... L'ordine sacro è, nella religione cristiana, l'insieme degli uffizi ecclesiastici di diacono, presbitero e vescovo. Nella Chiesa cattolica, in quella ortodossa, e nella Chiesa anglicana, esso è considerato uno dei sette Sacramenti. Alcune Chiese protestanti hanno dei ministeri ordinati, ma non considerano l'ordinazione un sacramento; altre Chiese, invece del termine "ordine", utilizzano il termine "ministero" o "ministerio".

Altre Definizioni con ordini maggiori; includevano; gradi; ecclesiastici; elevati;