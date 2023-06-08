Inviato di nuovo come l alunno poco diligente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inviato di nuovo come l alunno poco diligente' è 'Rimandato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMANDATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inviato di nuovo come l alunno poco diligente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inviato di nuovo come l alunno poco diligente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rimandato? Quando uno studente non riesce a superare un esame o un compito importante, spesso viene definito in modo colloquiale come qualcuno che è stato inviato di nuovo, cioè che deve ripetere l'appello o l'assegnazione. Questa espressione richiama l'idea di un individuo che, per mancanza di impegno o preparazione, si trova a dover affrontare nuovamente una prova, come un alunno che non si distingue per la sua diligenza. La parola si collega così a una situazione in cui si riprende da zero, con la stessa responsabilità di prima.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Inviato di nuovo come l alunno poco diligente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inviato di nuovo come l alunno poco diligente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rimandato:

R Roma I Imola M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inviato di nuovo come l alunno poco diligente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

