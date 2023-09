Inviato con un compito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inviato con un compito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INCARICATO

Significato/Curiosità : Inviato con un compito

Un individuo inviato con un compito o incaricato è una persona selezionata o designata per svolgere specifici compiti, responsabilità o missioni in un contesto professionale o istituzionale. Questo incarico può riguardare una vasta gamma di settori, tra cui affari, diplomazia, governo, ricerca, istruzione e altro ancora. L'incaricato è di solito scelto per le sue competenze, esperienza o conoscenze rilevanti per il compito assegnato. Gli incaricati sono spesso responsabili del raggiungimento di obiettivi specifici e devono rendere conto dei risultati al loro datore di lavoro o al loro superiore. Possono essere inviati in viaggio per rappresentare un'organizzazione o un governo in incontri internazionali, negoziati diplomatici o altre attività simili. La parola "incaricato" suggerisce un grado di fiducia e responsabilità nella gestione delle attività assegnate.

