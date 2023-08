L alunno la riceve alla fine dell anno scolastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alunno la riceve alla fine dell anno scolastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAGELLA

Significato/Curiosita : L alunno la riceve alla fine dell anno scolastico

Intitolare: storia d'un anno scolastico, scritta da un alunno di terza d'una scuola municipale d'italia. - dicendo scritta da un alunno di terza, non voglio... Citazioni di o su pagella wikizionario contiene il lemma di dizionario «pagella» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pagella portale istruzione:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

