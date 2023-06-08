Gruppo in rappresentanza

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gruppo in rappresentanza' è 'Delegazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELEGAZIONE

Perché la soluzione è Delegazione? Una delegazione rappresenta un gruppo di persone inviate in un luogo per esprimere le opinioni e le decisioni di un insieme più ampio. Essa funge da collegamento tra le istanze collettive e le autorità o altre entità con cui interagisce. La sua importanza risiede nella capacità di trasmettere fedelmente le posizioni del gruppo di provenienza, garantendo che le esigenze e le volontà siano ascoltate e considerate. La presenza di una delegazione facilita il dialogo e la negoziazione tra le parti coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo in rappresentanza". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gruppo in rappresentanza nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Delegazione

Se la definizione "Gruppo in rappresentanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo in rappresentanza" conferma che la soluzione 'Delegazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Delegazione

D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli G Genova A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo in rappresentanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delegazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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