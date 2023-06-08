Gruppo in rappresentanza
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gruppo in rappresentanza' è 'Delegazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DELEGAZIONE
Perché la soluzione è Delegazione? Una delegazione rappresenta un gruppo di persone inviate in un luogo per esprimere le opinioni e le decisioni di un insieme più ampio. Essa funge da collegamento tra le istanze collettive e le autorità o altre entità con cui interagisce. La sua importanza risiede nella capacità di trasmettere fedelmente le posizioni del gruppo di provenienza, garantendo che le esigenze e le volontà siano ascoltate e considerate. La presenza di una delegazione facilita il dialogo e la negoziazione tra le parti coinvolte.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo in rappresentanza". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Gruppo in rappresentanza nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Delegazione
Se la definizione "Gruppo in rappresentanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo in rappresentanza" conferma che la soluzione 'Delegazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Delegazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo in rappresentanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delegazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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