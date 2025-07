L atto di conferimento della rappresentanza legale nei cruciverba: la soluzione è Procura

Home / Soluzioni Cruciverba / L atto di conferimento della rappresentanza legale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L atto di conferimento della rappresentanza legale' è 'Procura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROCURA

Curiosità e Significato di Procura

Approfondisci la parola di 7 lettere Procura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Procura? La procura è un documento attraverso cui una persona (il mandante) conferisce a un'altra (il rappresentante) il potere di agire in suo nome, ad esempio per stipulare contratti o compiere atti legali. È un atto formale che permette di delegare responsabilità e rappresentanza, semplificando operazioni complesse o strategiche. In sostanza, la procura autorizza qualcun altro a agire per conto proprio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L atto dell investituraLe e-mail con valenza legaleAtto contro la leggeSuddividono l attoOpera in atto unico di Pietro Mascagni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Procura

Non riesci a risolvere la definizione "L atto di conferimento della rappresentanza legale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O D C A L O I O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARDIOLOGO" CARDIOLOGO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.