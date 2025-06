Il gigante dei pianeti nei cruciverba: la soluzione è Giove

GIOVE

Curiosità e Significato... La parola Giove è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giove.

Perché la soluzione è Giove? Il gigante dei pianeti è un modo per indicare Giove, il più grande e massiccio dei pianeti del nostro sistema solare. Conosciuto anche come il re degli astri, Giove è famoso per le sue dimensioni imponenti, le numerose lune e le spettacolari tempeste, tra cui la Grande Macchia Rossa. La sua presenza domina il cielo, rendendolo un vero e proprio gigante tra i pianeti.

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

E Empoli

