Un eufemismo per mascalzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un eufemismo per mascalzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FURBETTI

Significato/Curiosita : Un eufemismo per mascalzoni

Viene usata, per esempio, dai nani nel primo film biancaneve e i sette nani (1937) quando arrivano alla loro casetta, ed è un eufemismo per "gesù cristo"... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. "furbetti del quartierino" è la versione italiana di "furbetti der quartierino", un'espressione idiomatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

