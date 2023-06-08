Far apprendere
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Far apprendere' è 'Insegnare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INSEGNARE
Come completare la definizione
- Definizione: Far apprendere
- Risposta: INSEGNARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Insegnare? Insegnare è un processo che mira a far apprendere, ovvero a trasmettere conoscenze, abilità e competenze a qualcuno. Questa attività coinvolge l'uso di metodi e strumenti adeguati per facilitare la comprensione e l'assimilazione di nuovi contenuti. Attraverso l'insegnamento, si cerca di stimolare la curiosità e il pensiero critico, creando un ambiente favorevole all'apprendimento. La capacità di insegnare è fondamentale per lo sviluppo personale e culturale di ogni individuo.
Far apprendere: soluzione cruciverba da 9 lettere
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Schemi utili per Insegnare
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con I
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: I________
- Schema finale: _____NARE
Le 9 lettere della soluzione Insegnare
La soluzione 'Insegnare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Far apprendere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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