Far apprendere

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Far apprendere' è 'Insegnare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSEGNARE

Come completare la definizione

  • Definizione: Far apprendere
  • Risposta: INSEGNARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: I________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

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Perché la soluzione è Insegnare? Insegnare è un processo che mira a far apprendere, ovvero a trasmettere conoscenze, abilità e competenze a qualcuno. Questa attività coinvolge l'uso di metodi e strumenti adeguati per facilitare la comprensione e l'assimilazione di nuovi contenuti. Attraverso l'insegnamento, si cerca di stimolare la curiosità e il pensiero critico, creando un ambiente favorevole all'apprendimento. La capacità di insegnare è fondamentale per lo sviluppo personale e culturale di ogni individuo.

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Far apprendere: soluzione cruciverba da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Far apprendere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insegnare'.

Schemi utili per Insegnare

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con I
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: I________
  • Schema finale: _____NARE

Le 9 lettere della soluzione Insegnare

I Imola
N Napoli
S Savona
E Empoli
G Genova
N Napoli
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Insegnare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Far apprendere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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