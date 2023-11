La definizione e la soluzione di: Enormi pesci piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MANTE

Significato/Curiosita : Enormi pesci piatti

Significati, vedi squalo (disambigua). selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei predatori, dalle forti mascelle e di dimensioni medio-grandi... Manta è un genere di pesci cartilaginei appartenenti alla famiglia Myliobatidae. Sono i giganti della famiglia, raggiungendo dimensioni imponenti, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Enormi pesci piatti : enormi; pesci; piatti; Come errori enormi ; Le enormi statue dell isola di Pasqua; Richiede enormi furgoni; La località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia; enormi camion; Insetti dagli enormi nidi; Si intende di pesci ; Hanno i pesci in vasche; Segue i pesci nello Zodiaco; Le fette di certi pesci ; pesci inconfondibili; Voracissimi pesci di lago; Comprende piatti e bicchieri; Insaporiscono molti piatti ; Vi si mangiano tipici piatti giapponesi; Include piatti e bicchieri; piatti da batteristi; Un piatto per più piatti ;

Cerca altre Definizioni