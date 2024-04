La Soluzione ♚ Ha enormi gabbie La definizione e la soluzione di 3 lettere: Ha enormi gabbie. ZOO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha enormi gabbie: Sostantivo Significato e Curiosità su zoo m luogo recintato in cui vivono, in cattività o in regime di semilibertà, animali di tutte le specie, esposti al pubblico; è detto anche giardino zoologico Sillabazione zò | o Pronuncia IPA: /'dz.o/ Etimologia / Derivazione dal greco ossia "animale" Varianti (familiare) giardino zoologico Parole derivate anterozoo, artiozoi, artrozoi, dermatozoo, saprozoo, spermatozoo, zootecnia, Termini correlati zoo- Altre Definizioni con zoo; enormi; gabbie; Enormi autotreni; Gli enormi denti della balena; Gabbie per volatili; Gabbie in cui si starnazza; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Ha enormi gabbie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.