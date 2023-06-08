Chiusa liturgica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chiusa liturgica' è 'Amen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMEN

Perché la soluzione è Amen? Una chiusa liturgica rappresenta un momento di conclusione di una celebrazione religiosa, segnando la fine di un rito o di una preghiera. La parola AMEN viene spesso utilizzata in questo contesto come espressione di approvazione o di conferma di quanto è stato detto o pregato, assumendo così un ruolo fondamentale nel concludere la comunicazione con Dio. Attraverso questa espressione, i fedeli manifestano la loro adesione e accettazione, sottolineando la conclusione di un gesto sacro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiusa liturgica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Chiusa liturgica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Amen

La soluzione associata alla definizione "Chiusa liturgica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiusa liturgica" conferma che la soluzione 'Amen' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Amen

A Ancona M Milano E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiusa liturgica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amen' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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