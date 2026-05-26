Formula liturgica
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Formula liturgica' è 'Ite Missa Est'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ITE MISSA EST
Perchè la soluzione è Ite Missa Est? L'ITE MISSA EST è una formula liturgica che segna la conclusione della messa, invitando i fedeli a partire. È un momento di commiato che invita a portare con sé il messaggio di speranza e pace, pronti a vivere la giornata con rinnovata fede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Formula liturgica nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ite Missa Est
Se la definizione "Formula liturgica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ite Missa Est'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Formula liturgica
- Risposta: ITE MISSA EST
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 3-5-3
- Schema utile: I__ _____ ___
- Inizia con: I
- Finisce con: T
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Ite Missa Est' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Formula liturgica". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con formula: Una scuderia di Formula 1
Con liturgica: Sopravveste bianca liturgica