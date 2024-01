La definizione e la soluzione di: Il locale con chiare e scure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Putsch di Monaco o Putsch della birreria (in tedesco Bürgerbräu-Putsch) fu un tentativo fallito di colpo di Stato (Putsch in tedesco) organizzato e attuato dal leader del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o NSDAP) Adolf Hitler, dal Generalquartiermeister Erich Ludendorff e da altri leader del Kampfbund a Monaco di Baviera l'8–9 novembre 1923, durante la Repubblica di Weimar. Circa duemila nazisti marciarono sulla Feldherrnhalle, nel centro della città, ma vennero affrontati da un cordone di polizia, che provocò la morte di 16 membri del partito nazista e di quattro agenti di polizia.

Hitler sfuggì all'arresto immediato e venne portato in salvo in campagna. Dopo due giorni, venne arrestato e accusato di tradimento. Il putsch portò Hitler all'attenzione della nazione tedesca per la prima volta e generò titoli in prima pagina sui giornali di tutto il mondo. Il suo arresto venne seguito da un processo di 24 giorni, che venne ampiamente pubblicizzato e gli diede una piattaforma per esprimere i suoi sentimenti nazionalisti alla nazione. Hitler venne giudicato colpevole di tradimento e condannato a cinque anni nella prigione di Landsberg, dove dettò il Mein Kampf ai compagni di prigionia Emil Maurice e Rudolf Hess. Il 20 dicembre 1924, dopo aver scontato solo nove mesi, Hitler venne rilasciato. Una volta rilasciato, Hitler riorientò la sua attenzione verso l'ottenimento del potere attraverso mezzi legali piuttosto che con la rivoluzione o la forza, e di conseguenza cambiò le sue tattiche, sviluppando ulteriormente la propaganda nazista.

Italiano

Sostantivo

birreria ( approfondimento) f sing (pl.: birrerie)

(gastronomia) locale dove si produce o vende birra

Sillabazione

bir | re | rì | a

Pronuncia

IPA: /birre'ria/

Etimologia / Derivazione

derivazione di birra

Citazione

Varianti