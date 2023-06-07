Sbiadito nel pigmento

SOLUZIONE: STINTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sbiadito nel pigmento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sbiadito nel pigmento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stinto? Quando un colore perde vivacità e si affievolisce, si dice che è sbiadito nel pigmento, apparendo meno intenso e più opaco. Questo stato si manifesta spesso con il passare del tempo o a causa di esposizione alla luce. Un colore stinto trasmette un senso di stanchezza o di mancanza di energia, risultando meno attraente e più spento rispetto a un colore brillante e intenso.

La soluzione associata alla definizione "Sbiadito nel pigmento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sbiadito nel pigmento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stinto:

S Savona T Torino I Imola N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sbiadito nel pigmento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

