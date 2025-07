Un pigmento sintetico usato nelle vernici nei cruciverba: la soluzione è Blu Di Prussia

BLU DI PRUSSIA

Curiosità e Significato di Blu Di Prussia

La soluzione Blu Di Prussia di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Blu Di Prussia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Blu Di Prussia? Il Blu di Prussia è un pigmento sintetico di colore blu intenso, creato nel XVIII secolo. Originariamente sviluppato come pigmento per vernici e tessuti, si distingue per la sua robustezza e brillantezza. Oggi viene ancora utilizzato in pittura, stampa e anche in alcuni trattamenti medici. È un esempio di come l’innovazione chimica abbia rivoluzionato il mondo delle arti e dei materiali.

Come si scrive la soluzione Blu Di Prussia

Hai trovato la definizione "Un pigmento sintetico usato nelle vernici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

L Livorno

U Udine

D Domodossola

I Imola

P Padova

R Roma

U Udine

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

