LAVANDA

Curiosità e Significato di Lavanda

Perché la soluzione è Lavanda? La lavanda è una pianta aromatica nota per il suo profumo delicato e rilassante, utilizzata anche in profumeria e nella medicina naturale. Originaria del Mediterraneo, è apprezzata per le sue proprietà calmanti e antibatteriche. Nella tradizione, la lavanda rappresenta purezza e serenità, rendendola simbolo di pace e conforto. È proprio questa delicatezza che la rende speciale nel contesto dei riti pasquali e spirituali.

Come si scrive la soluzione Lavanda

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A P O B I A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPARBIO" CAPARBIO

