La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Monaco squadra tedesca con la maglia rossa' è 'Bayern'.

BAYERN

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Bayern: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bayern? Il termine Bayern si riferisce al celebre club di calcio tedesco, il FC Bayern Monaco. La parola deriva dalla regione della Baviera (in tedesco, Bayern), nota per la sua cultura e tradizione. La squadra è famosa in tutto il mondo, riconosciuta per il colore rosso delle maglie e per i successi sportivi. Con questa parola si identifica un vero gigante del calcio internazionale.

Hai trovato la definizione "Monaco squadra tedesca con la maglia rossa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

