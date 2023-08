Nel suo santuario San Francesco creò il presepe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel suo santuario San Francesco creò il presepe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRECCIO

Significato/Curiosita : Nel suo santuario san francesco creo il presepe

Disambiguazione – se stai cercando l'ammasso aperto, vedi presepe (astronomia). il presepe, o presepio, è una rappresentazione della nascita di gesù, che ha... Belli d'italia. il comune di greccio si trova in sabina, nell'alto lazio, ai confini con l'umbria. il borgo medievale di greccio sorge su un costone dei monti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

