La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa' è 'Dipendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIPENDERE

Perché la soluzione è Dipendere? Quando una persona sente di non poter vivere senza l'aiuto o la presenza di qualcuno, si dice che ha un forte bisogno di dipendenza. Questo stato può essere emotivo o pratico, indicativo di un legame profondo e insostituibile. La dipendenza manifesta il desiderio di affidarsi completamente, spesso con il rischio di perdere autonomia. È un sentimento che evidenzia quanto si sia legati a un'altra persona o a una situazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dipendere:

D Domodossola I Imola P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

