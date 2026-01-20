Immenso dominio

SOLUZIONE: IMPERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Immenso dominio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immenso dominio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Impero? Un imponente insieme di territori sotto un’unica autorità, esteso e potente, che esercita il controllo su vaste aree. È un’entità che rappresenta la massima sovranità e influenza, unificando popoli e culture sotto un’unica bandiera. Questo grande organismo politico e militare si espande attraverso conquiste e alleanze, lasciando un segno indelebile nella storia. Il termine si riferisce a un’entità di dimensioni e potere straordinari, simbolo di grandezza e dominio.

La soluzione associata alla definizione "Immenso dominio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immenso dominio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Impero:

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immenso dominio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

