La Soluzione ♚ Abbonda di alberi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Abbonda di alberi. BOSCO Abbonda di alberi: Il bosco (o selva) è un'area di superficie terrestre con estensione minima di 0,2 ettari, formata da un'associazione vegetale di alberi selvatici di alto fusto e di arbusti ed erbe che costituiscono il sottobosco. Quando un bosco è caratterizzato da superficie e densità maggiori, si parla più propriamente di foresta, nonostante a livello legale e normativo i termini bosco, foresta e selva siano equiparati.Si distinguono vari tipi di bosco a seconda di alcuni fattori quali: la natura delle piante che lo costiuiscono (di querce, di faggi...); il numero delle specie che lo costituiscono (puri o misti); l'origine (naturali o artificiali); la ... Sostantivo bosco ( approfondimento) m (pl.: boschi) (geografia) (botanica) superficie di terreno più o meno vasta coperta di alberi o arbusti, cresciuti spontaneamente o piantati dall'uomo seduta sulla panchina, leggeva ammirando il piccolo bosco in bachicoltura, il mucchio di frasche sul quale i bachi preparano il bozzolo (senso figurato) folto groviglio (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta un gruppo di alberi al naturale Sillabazione bò | sco Pronuncia IPA: /'bsko/, /"bOsko Etimologia / Derivazione dal latino medievale busca, buscus o boscus di origine germanica (cf. Antico Alto Tedesco busk) Citazione Sinonimi selva, foresta, boscaglia, macchia, pineta, faggeto, querceto, cerreto

(senso figurato) (di uomini, di oggetti) intrico, groviglio, viluppo Parole derivate disboscare, boscaiolo, boschereccio, boschivo, boscoso, imboscare, imboschire, rimboschimento, rimboschire, sottobosco Termini correlati foresta Alterati (diminutivo) boschetto Altre Definizioni con bosco; abbonda; alberi; Fondò i Salesiani; Il fondatore dei Salesiani; Produce molto legno; Abbonda sul Saint Honoré; Abbonda nella bagna cauda; Quella falsa abbonda; Bosco di alberi di natale; Gli alberi di viareggio; Alberi dal bianco legno pregiato;

BOSCO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Abbonda di alberi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.